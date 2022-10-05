بعد جريمة صيدا... عائلة الصوص سلمت ولديها لفرع المعلومات: نطالب بتحقيق عادل وشفاف ينصف المظلوم

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ذكرت مصادر أمنية في صيدا أن عائلة الصوص سلمت إلى فرع المعلومات في المدينة ولديها محمد ومحمود الصوص إثر مقتل الشاب محمد المحمد مكتوم القيد من وادي خالد في منطقة الهلالية شرق مدينة صيدا الشهر الماضي.واصدرت عائلة الصوص بيانا جاء،فيه"نحن عائلة محمد ومحمود الصوص كنا وما زلنا تحت سقف القانون نأسف أشد الأسف على الحادثة التي حصلت في صيدا مع ولدينا وأدت الى مقتل أحد الأبرياء وإننا نتقدم الى عائلة الفقيد وعشيرته وأقاربه بأحر التعازي سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ونحن حرصاً منا على إحقاق الحق وتهدئة النفوس حيث أنه لا حق دون تحقيق ولا حقيقة دون تحقيق نعلن أننا قد سلمنا ولدينا محمد ومحمود الصوص بواسطة وكيلهما القانوني الى مكتب فرع المعلومات في صيدا كونها الجهة التي تضع يدها على التحقيق وإننا نطالب بتحقيق عادل وشفاف ينصف المظلوم ويعطي كل ذي حق حقه ولا خيار لدينا سوى الإحتكام للقضاء والقانون".