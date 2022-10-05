جمعية نسروتو تخرِّج دفعة جديدة من النزلاء بالتّعاون مع قوى الأمن الدّاخلي

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لبنان
جمعية نسروتو تخرِّج دفعة جديدة من النزلاء بالتّعاون مع قوى الأمن الدّاخلي
Lebanon 24
05-10-2022
|
11:26
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صدر عن قوى الأمن الداخلي البيان الآتي:
ضمن إطار الدّورات التدريبية والبرامج التّأهيلية للسّجناء في السّجون اللّبنانية التي تنفّذها جمعية نسروتو - أخوية السّجون بالتعاون مع المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي.
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أقامت جمعية "نسروتو- أخوية السجون في لبنان" حفل تخريج الدّفعة العشرين لسنة 2022 من السجناء الذين شاركوا في برامج التّأهيل التي تقوم بها الجمعية في سجون رومية- مبنى المحكومين، وسجن بعبدا للنساء، وسجن زحلة للرجال، تحت إدارة رئيس الجمعية الأب مروان غانم وبحضوره وعدد من أعضاء الجمعية وحضور وإشراف آمري السّجون ومساعديهم.
وقدّم الأب مروان غانم رئيس الجمعية شهادات لـ/150/ نزيلا ونزيلة شاركوا في برنامجّي: "شجرة الجميزة" و"رحلة سجين" اللذين يركزان على مفهوم الجريمة وتداعياتها على الجاني والضحية، بخاصةٍ وأن الفعل الجرمي يطال الجاني وعائلته وبيئته في الوقت نفسه، كما ويطال الضحية والمقربين منها على كافة المستويات. وقد استفاد من هذين البرنامجَين السجناء الذين يرغبون في تغيير سلوكهم المجتمعي، بعد مغادرتهم السجن.
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