Advertisement

لبنان

في برج الشمالي... أطلق النار عل صدره!

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:36
A-
A+
Doc-P-997449-638005921200451785.jpg
Doc-P-997449-638005921200451785.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقدم الشاب "ح.ع" على إطلاق النار باتجاه صدره في منطقة برج الشمالي وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وقد تم نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة بحال حرجة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول في الداخلية الأفغانية: مقتل 8 أشخاص وإصابة 20 آخرين في التفجير الانتحاري داخل مسجد في مقر الوزارة (الجزيرة)
lebanon 24
05/10/2022 21:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة مصرية شهيرة تكشف تفاصيل محاولتها الانتحار (فيديو)
lebanon 24
05/10/2022 21:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن الشرطة الصومالية: 9 قتلى على الأقل في هجومين انتحاريين نفذتهما حركة الشباب في الصومال
lebanon 24
05/10/2022 21:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري في أفغانستان
lebanon 24
05/10/2022 21:16:43 Lebanon 24 Lebanon 24

برج الشمالي

انتحار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-10-05
02:00 | 2022-10-05
14:06 | 2022-10-05
13:49 | 2022-10-05
13:27 | 2022-10-05
13:23 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website