الشؤون العامة والجزينية مدار بحث بين أيوب ومولوي

زارت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مكتبه، في الوزارة، وعرضت معه الأوضاع العامة وشؤونا جزينية.



وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لأيوب أن "خلال اللقاء، تم عرض الأوضاع الامنية في لبنان عموما، والوضع الأمني في منطقة جزين وإمكانات قوى الأمن الداخلي، لا سيما في ما يجري من عمليات اقتحام للمصارف في كل المناطق. كما تطرق البحث إلى واقع البلديات، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر فيها لبنان والمسؤوليات الملقاة على المجالس البلدية، في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية والأمنية الصعبة".

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