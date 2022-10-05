تكتل "الاعتدال الوطني" يعرض مع وفد من جمعية "إرادة" المستجدات السياسية والإنمائية

استقبل أعضاء "تكتل الاعتدال الوطني"، وفداً من جمعية "إرادة - إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير" برئاسة عبد السميع الشريف.



وبحث المجتمعون في آخر المستجدات السياسية والإنمائية، كما كان نقاش حول العديد من المشاريع الحديثة والمتطورة، على أن تستمر اللقاءات للتباحث في المشاريع بشكلٍ مفصّل.

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