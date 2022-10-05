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لبنان

تكتل "الاعتدال الوطني" يعرض مع وفد من جمعية "إرادة" المستجدات السياسية والإنمائية

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:46
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استقبل أعضاء "تكتل الاعتدال الوطني"، وفداً من جمعية "إرادة - إتحاد رجال الأعمال للدعم والتطوير" برئاسة عبد السميع الشريف.

وبحث المجتمعون في آخر المستجدات السياسية والإنمائية، كما كان نقاش حول العديد من المشاريع الحديثة والمتطورة، على أن تستمر اللقاءات للتباحث في المشاريع بشكلٍ مفصّل.
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