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لبنان

الراعي عرض مع فاريلي الأوضاع الراهنة

Lebanon 24
05-10-2022 | 12:18
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم في بكركي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي اوليفيه فاريلي والوفد المرافق وجرى عرض الاوضاع الراهنة.
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مار بشارة بطرس الراعي

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