الراعي عرض مع فاريلي الأوضاع الراهنة

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء اليوم في بكركي، المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي اوليفيه فاريلي والوفد المرافق وجرى عرض الاوضاع الراهنة.

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