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لبنان

"تجمع الأطباء": لرفع المعاش التقاعدي إلى 1500 دولار

Lebanon 24
05-10-2022 | 12:20
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دعت هيئة مكتب قطاع الاطباء المركزي في "تجمع الاطباء في لبنان"، ببيان، "مجلسي نقابتي الاطباء في بيروت و طرابلس، الى اجراء دراسة جدية وعلمية، لإيجاد مصادر مالية جديدة، بهدف رفع المعاش التقاعدي للطبيب الى 1500 دولار أميركي، بسبب الوضع المعيشي والمادي الصعب، الذي يعاني منه الطبيب، كسائر المواطنين، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وعميقة".
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كما واكد التجمع، ان "مرضى غسيل الكلى، سيستمرون في الحصول على خدماتهم في مراكز غسيل الكلى والمستشفيات،  من دون أي خطر من التوقف. لكن من الضروري إيجاد حلول طويلة الأمد بالنسبة لغسيل الكلى"، مؤيدا "تسريع عملية دفع الاتعاب، ان كان للمستشفيات او الأطباء، كما اقترحته وزارة الصحة، سيما وان التدقيق في الفواتير يجب ألا يأخذ وقتا طويلا".
 
كذلك، اعلن التجمع دعمه التام، ل"قرار الوزارة، بأن تكون المدة الزمنية في العقود الجديدة، ما بين تقديم الخدمة ودفع التكاليف، لا تتعدى الشهرين او الثلاثة اشهر، الامر الذي يساعد الأطباء في الحصول على مستحقاتهم من دون خطر فقدان قيمتها، في ظل تدهور سعر العملة الوطنية بالنسبة للدولار".
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