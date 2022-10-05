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لبنان

تعرضت لحادثة دهس أثناء خروجها من المدرسة... ففارقت الحياة

Lebanon 24
05-10-2022 | 12:22
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وفاة الطفلة سيرين محمود الشقور التي تعرضت لحادثة دهس عن طريق الخطأ أثناء خروجها من المدرسة في النبطية.
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النبطية

دهس

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