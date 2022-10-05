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لبنان

شاب فلسطيني قضى مسمومًا في الناقورة

Lebanon 24
05-10-2022 | 13:08
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 قضى الشاب الفلسطيني علي. ط . هويدي من مخيم الرشيدية (36 عاما)، مسموما في منطقة الناقورة. وحضرت عناصر من القوى الامنية إلى المكان وباشرت التحقيق.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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