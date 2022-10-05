حالة وفاة واحدة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورنا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1216381.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10682.