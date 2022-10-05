حشيشة كيف وأسلحة فردية ودولارات مزورة... توقيف 3 سورييين في بعلبك

أوقفت دورية للجيش خلال عملية دهم لمبنى يملكه المطلوب ن.ز على طريق بعلبك - شعث في محلة الكيال، ثلاثة سوريين، وضبطت كمية من حشيشة الكيف وأسلحة فردية ودولارات مزورة. وتم تفكيك كاميرات مراقبة كانت موضوعة في الحي.

Advertisement