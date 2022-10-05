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لبنان

حشيشة كيف وأسلحة فردية ودولارات مزورة... توقيف 3 سورييين في بعلبك

Lebanon 24
05-10-2022 | 13:23
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أوقفت دورية للجيش خلال عملية دهم لمبنى يملكه المطلوب ن.ز على طريق بعلبك - شعث في محلة الكيال، ثلاثة سوريين، وضبطت كمية من حشيشة الكيف وأسلحة فردية ودولارات مزورة. وتم تفكيك كاميرات مراقبة كانت موضوعة في الحي.
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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بعلبك

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