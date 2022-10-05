اندلاع حريق عند الحدود اللبنانية السورية شمالًا

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق عند الحدود اللبنانية السورية قبالة بلدة المقيبلة - قضاء عكار قرب السواتر الترابية.

وسرعان ما امتدت النيران إلى داخل الأراضي الزراعية.