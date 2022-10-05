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لبنان

اندلاع حريق عند الحدود اللبنانية السورية شمالًا

Lebanon 24
05-10-2022 | 13:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق عند الحدود اللبنانية السورية قبالة بلدة المقيبلة - قضاء عكار قرب السواتر الترابية.
 
وسرعان ما امتدت النيران إلى داخل الأراضي الزراعية.
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