تناول "دواء"... نقل المودع علي الساحلي إلى مستشفى البقاع

ُنقل المودع علي الساحلي الذي كان موقوفًا في مخفر شتورة اثر اقتحامه مصرف "BLC" إلى مستشفى البقاع، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وبحسب المعلومات الأولية فإن عملية غسيل معدة تجرى للساحلي بعد تناوله دواء.