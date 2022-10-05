مقدمات نشرات الأخبار

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* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون لبنانالأنظار السياسية والديبلوماسية مركزة على تطورات ملف الترسيم البحري في انتظار الردين الرسميين للبنان وإسرائيل على نص الإتفاق الذي تبلغه الطرفان من الوسيط الأميركي\ فيما ترقب الأوساط حركة فعالة على الصعيد الحكومي.وعلى الساحة الداخلية فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل جلستان في المجلس النيابي: الأولى تشريعية والثانية لإنتخاب رئيس للجمهورية وسط أجواء توحي بعدم اكتمال النصاب فيها.واليوم أكدت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور وعلى أهمية تأليف حكومة جديدة ذات صلاحيات تمكنها من تنفيذ الإصلاحات الضرورية المطلوبة. وفي هذا الإطار أيضا كانت دعوة من المطارنة الموارنة إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية والى تأليف حكومة جديدة إذ لا يجوز أن يبقى التكليف من دون تأليف.ماليا ألدولار تجاوز عتبة ال39 ألف ليرة ومشهد اقتحام المصارف لإسترداد الودائع مستمر وقد اعتصمت جمعية المودعين أمام مصرف لبنان, فيما قالت النائب سينتيا زرازير بعد أربع ساعات من التفاوض في بنك بيبلوس- فرع انطلياس : وصلنا إلى حل مجحف والمبلغ الذي أريده هو فرق التأمين للنواب.البداية من بيان المطارنة الموارنة: لرئيس ضمن المهلة الدستورية يكون قادرا على إحياء المؤسسات وإنجاز الإصلاحات.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ان بي انبعد ما أدى لبنان قسطه في مسألة الترسيم البحري الحدودي الجنوبي وأدلى بدلوه في رده إلى السفارة الأميركية ومنها إلى الوسيط الذي أرسل نسخة إلى جانب العدو ساعات أو ربما أيام قليلة ستحسم مسار هذا الملف.على أن ما شهدته الساعات الماضية على هذا الخط لم يحجب الإنهيار الذي يتجلى في مشاهد تتنقل من منطقة إلى أخرى والتي تتظهر ترجمتها في جولات وصولات المودعين والمصارف والتي تطور الآداء الدرامي فيها إلى إطلاق نار وجديدها دخول النائبة سينتيا الزرازير إلى نادي المطالبين.هذه المشاهد التي باتت حالة مألوفة تثبت المثبت: كرة الإنهيار تتدحرج وتنزلق باتجاه الأشد قسوة في حياة اللبنانيين اليومية.هذا الأمر ينسحب أيضا على أسواق الصرف السوداء دولار اليوم لامس الأربعين ألف ليرة في بلد قال عنه المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع إنه بأمس الحاجة إلى المساعدة.هذه المساعدة وإن لم تكن مشروطة ولكنها مستحيلة إن لم يكن هناك حكومة تستقبل هذه المساعدة أو دولة لتوزيعها ومع وجود رئيس وحكومة فإن الإتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المزيد منها ومبالغ إضافية قال الضيف الأوروبي الذي استمع من رئيس الجمهورية إلى الإتصالات الجارية لتشكيل الحكومة.وعشية الزيارة المرتقبة للرئيس نجيب ميقاتي الى الصرح البطريركي غدا دعا المطارنة الموارنة الرئيسين عون وميقاتي التعاون للخروج بحكومة تثبت كيان المؤسسات الدستورية وتمنع اي جهة من حكم البلاد من خلال حكومة مرممة.واليوم سجل تحرك لافت للسفيرة الفرنسية في لبنان الأولى في زيارة إلى حارة حريك ولقاء النائب محمد رعد وكانت قد زارت معراب في وقت سابق.في مجلس النواب عرض مفصل لواقع السجون.واقع لا يبدأ بالإكتظاظ وإنعدام الخدمات ولا ينتهي بما يسجل من مآسي في سجن الأحداث أطفال بلا محاكمات بلا نزهة أو تنفس إلا لساعات قليلة إسبوعيا ما إستدعى تحركا نيابيا عبر لجنة المرأة والطفل واولى الخطوات زيارة ميدانية مرتقبة بموازاة الإعداد لاقتراحات قوانين لمعالجة هذه الأزمة الإنسانية...=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ام تي فيهل تذكرون اغنية الرحابنة الشهيرة: " بهالبلد كل شي بيصير" . اليوم تحولت الاغنية واقعا ، ولم تعد مجرد كلمات تغنى. و"يللي صار" بالمختصر ان نائبة قي البرلمان هي سنتيا زازير انضمت الى لائحة مقتحمي المصارف لتطالب بجزء من وديعتها، والحجة انها بحاجة لها لاجراء عملية جراحية.البعض لم يصدق حجة زرازير، مشيرا الى ان النواب في لبنان يملكون بطاقة تأمين خاصة بهم تؤمن لهم مبلغا يساوي حوالى ثلاثة وعشرين 23 الف دولار، وبالتالي فان زرازير بغنى عن اقتحام مصرف لأخذ مبلغ 8500 ثمانية آلاف وخمس مئة دولار.لكن بمعزل عن حاجة زرازير او عدم حاجتها، فان ما حصل خطر وغير مسبوق بكل المعاني.فاذا كان رجال السلطة الاشتراعية ونساؤها تحولوا مقتحمي ومقتحمات مصارف، فماذا ننتظر من الناس المحتاجين حقا؟ وهل دور من في السلطة ان يشجع الناس على الفوضى، او على احترام النظام، ولو ان هذا النظام فيه غبن احيانا؟ ثم: هل دور النائب ان يحصل حقوقه الشخصية والذاتية، او ان يناضل ويكافح في سبيل تحصيل حقوق من انتخبه وصدقه ؟أخيرا، متى تدرك زرازير انها جزء من جمهورية برلمانية ديمقراطية تحترم القانون، وانها لا تعيش في جمهورية ميليشياوية, تؤمن بنظريات روبن هود؟على اي حال اقتحام زرازير فرع بنك بيبلوس في انطلياس لم يكن الوحيد، اذ سجل كذلك اقتحام مصرف الاعتماد اللبناني في حارة حريك من مودع متقاعد اعتصم داخله مطالبا بوديعته.الاقتحامان المصرفيان حصلا، في حين لم يسجل في السياسة اي اقتحام رئاسي او حكومي.وهذا ما حمل مجموعة الدعم من أجل لبنان على ان تصدر بيانا شددت فيه على اهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن الاطار الزمني الذي نص عليه الدستور. لكن المؤشرات حتى الان لا توحي بذلك، علما ان الرئيس بري يتجه الى دعوة مجلس النواب للاجتماع في الرابع عشر من الجاري في جلسة ثانية لانتخاب رئيس.في الاثناء، تشكيل الحكومة شبه معطل، والسبب: المطالب والشروط الباسلية التي تثبت يوما بعد يوم ان جبران باسيل لا يريد حكومة تدير الفراغ بعد مغادرة عون قصر بعبدا، بل يريد حكومة تحقق مصالح التيار الوطني الحر. فهل كتب على لبنان واللبنانيين ان يدفعوا الثمن مع باسيل مرتين: مرة عندما يكون وتياره في الحكم، ومرة عندما يغادران غير مأسوف على انجازاتهما؟.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنارواشنطن تطلب اسعارا خيالية ثمن الغاز الذي ستصدره الى اوروبا بديلا عن الغاز الروسي، فهي تتربح وتستفيد من الازمة الراهنة – بحسب نائب المستشار الالماني ووزير اقتصاده، ما يعني ان الحسبة الاوروبية خاسرة مع دولة زجتهم في حرب مع روسيا واغرقتهم في وحول اوكرانيا لتبيعهم بديل الغاز الروسي باسعار خيالية.هي الولايات المتحدة الاميركية لمن يتخيل يوما انها تراعي مصلحة حليف او تحفظ صديقا، واصدق مثال اوروبا التي تعاني أزمة طاقة مميتة ستزيد حدتها مع قرار منظمة اوبك تخفيض انتاجها من النفط ما يعني خلق ارباك باسعاره العالمية.فهل من يقرأ هذا المشهد محليا ؟ ويسعى جادا لايجاد الرؤى وتفعيل الخطوات التي قد تسهم بسد الحد الادنى من الحاجات الملحة على ابواب الشتاء الساخن والمعتم عالميا ؟اما على خطوط الترسيم البحري الساخنة فقد انجز لبنان ما عليه، وارسل الملاحظات على ورقة هوكشتاين، وبات منتظرا على مفترق الحسم ممسكا بيد كامل حقوقه وبالاخرى اقوى معادلاته، وعند الاسرائيليين والاميركيين بات الجواب.حكوميا لا اجوبة واضحة بعد على مسار التأليف، وان كانت الاجواء محافظة على مستوى ايجابيتها بحسب مصادر المتابعين، وهو ما كان محط بحث السفيرة الفرنسية آن غريو في حارة حريك مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث بحثت الوضع اللبناني معبرة عن الاهتمام الفرنسي باستقرار لبنان ومسألة تشكيل الحكومة وفرص انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية.وضمن مسلسل السعي للحصول على الودائع المنهوبة، سجل لبنان اليوم عدة اقتحامات للبنوك، بينها اقتحامات نيابية على فرع احد البنوك في انطلياس للمطالبة بوديعة لاجراء عملية جراحية.في فلسطين المحتلة جروح دامية على وجوه اطفال لم يستطع زيهم المدرسي ان يحميهم من العدوانية الصهيونية، حيث وثقت الكاميرات قطاع الطرق من الجنود الصهاينة الذين عاجلوا اطفالا ذاهبين الى مدارسهم بقنابل الغاز المسيل للدموع واللكمات، فسالت الدموع والدماء على وجوه فتيات واطفال صغار، فيما وجوه بعض متكبري الامة مدفونة بالرمال.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون او تي فيلبنان ينتظر ولا يتنازل، والعدو يقرر غدا ولا يتجاوز خلافاته الداخلية، على وقع التنافس الحاد في انتخاباته التشريعية المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل.لبنان ينتظر ولا يتنازل، بعدما سلم نائب رئيس مجلس النواب الى السفيرة الاميركية امس، الرد اللبناني، عسى أن يخطو الجانب الاسرائيلي الخطوة المطلوبة، حتى لا تقع المنطقة في المحظور، لأن الترجمة العملية لعناصر القوة اللبنانية، كفيلة بتعطيل أي تهديد إسرائيلي، من خلال الحؤول دون إقدام الشركات على استخراج الغاز من حقل كاريش على الأقل.وفي الانتظار، عادت البرودة لتسود المسار الحكومي، بعد تفاؤل تبين أنه كان مصطنعا، بفعل اصرار رئيس الحكومة المكلف، المشغول هذه الايام بالنواح والبكائيات السياسية على الطائف، عوض الاهتمام بمعالجة امور الناس، على تجاوز ثلاثية المعايير والميثاق والدستور، التي تشكل ممرا إلزاميا للتوقيع الرئاسي، حيث ندد مجلس المطارنة الموارنة اليوم بالمراوحة الحكومية، ليفهم من البيان الصادر عن اجتماع بكركي رفضها تولي حكومة تصريف الاعمال صلاحيات الرئاسة في حال الشغور، من خلال التشديد على عدم جواز بقاء التكليف من دون تأليف، ولو لفترة قصيرة باقية من عمر العهد.وفيما بعض المسؤولين مشغولون بتمرير مصالحهم الشخصية على حساب الوطن والمساواة بين المواطنين، على غرار فضيحة نقل العقارات التي نسبت عبر بعض المصادر الاعلامية ومواقع التواصل، الى النائب السابق وليد جنبلاط ونجله تيمور، شكل الشأن الاصلاحي الداخلي محط تنديد دولي، حيث لاحظت مجموعة الدعم الدولية بقلق، عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاق السابع من نيسان على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، ولا سيما التأخير في اعتماد التشريعات المناسبة بشأن الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي، فضلا عن التأخير في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية القطاع المالي.أما رئاسيا، فإلى الدعوة إلى جلسة جديدة الاسبوع المقبل، الابرز هو مؤتمر صحافي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السادسة من مساء الغد في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي، يعلن فيه أولويات التيار للرئاسة.واشارت معلومات الأوتيفي في هذا الاطار، الى ان المؤتمر سيتضمن موقفا صريحا وواضحا من الاستحقاق الرئاسي، وسيرسم بشكل لا يقبل أي شك، التوجهات العامة للمرحلة المقبلة، بالنسبة إلى التيار.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون ال بي سيبعد المناورة التي نفذها كل الكتل والنواب في الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهورية ,العين على تأمين نصاب ال86 نائبا , لفتح الدورة الاولى من جلسة الانتخاب الثانية ,وكذلك الدورة الثانية, والا لا انتخاب .حتى يحدد رئيس المجلس نبيه بري تاريخ الجلسة ,يسعى فريق المعارضة لتثبيت ترشيح النائب ميشال معوض, ورفع "سكوره", وهو ما يبدو صعبا, اذ ان جزءا من هذا الفريق لا يرى في معوض,اقله حتى الساعة,رئيسا توافقيا يمكن ايصاله الى سدة الرئاسة الاولى.اما فريق امل حزب الله والتيار الوطني الحر, فيواصل نقاشاته وسط تعتيم كبير, وهو إما يتوصل الى اتفاق,واما يتوجه مجددا نحو الورقة البيضاء.جو الانتخابات الرئاسية, لا يشبه مبدئيا جو ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل.فلبنان قدم رسميا امس الى الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين ملاحظاته على العرض الاميركي,حسبما اعلن مستشار رئيس الجمهورية الياس بو صعب.وخلال ساعات الليل وحتى الان,وبحسب معلومات ال lbci, فان التواصل مع هوكشتاين لم ينقطع, ونوقشت خلاله ملاحظات لبنان, وتوضحت اسبابها, فيما ينتظر تبلور الرد القانوني الاميركي عليها.فهل يصل العرض النهائي الى كل من لبنان واسرائيل في غضون ساعات , فيدرس في لبنان ويرفع الى الرؤساء الثلاثة لاتخاذ قرار نهائي في شأنه, في وقت يدرسه ال cabinet الاسرائيلي غدا ,لاتخاذ قرار نهائي ايضا , ام يتأخر وصول العرض ,حتى لو ان ملاحظات الطرفين بشأنه لا تغير في جوهر الاتفاق, فيؤجل البت بمصيره؟هذا كله والعالم يترقب تداعيات اعلان دول تحالف أوبك+ هذا المساء ,خفض حصص انتاج النفط بمقدار "مليوني" برميل في اليوم لشهر تشرين الثاني.قرار انتقده الرئيس الاميركي جو بايدن, وهو سيكون له انعكاسات على اسواق النفط, وعلى ارتفاع معدلات التضخم في كل بلدان العالم.=======* مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديدنائبة تعتصم في مصرف، ووزير يشرف على إضرام النيران أمام المركزي وما بينهما حركة اقتحامات عدة نفذها مودعون "وبراحة البال" من دون سلاح هو المشهد الذي ستعتاد عليه المصارف يوميا بعدما طال حجز أموال الناس ثلاث سنوات خالية من أي سلاح تشريعي أو حكومي أو تدابير مصرفية تعيد الحق إلى أصحابه لم يترك للمودع أي خيار آخر، بحيث انتشرت ظاهرة الاقتحام التي بدأت بالعنف ثم انخفض منسوبها إلى السلاح الوهمي قبل أن تتحول إلى "خبطات" مفاجئة منزوعة السلاح.واليوم انضمت النائبة سينتيا زرازير إلى "الهيئة العامة" وشرعت في بنك بيبلوس قانونا أجاز لها إجراء عملية جراحية معجلة وتسديد فوارق التأمين وغطت زارزير عملية الدخول إلى المصرف بحصانتها التشريعية، بحيث لم تلجأ إلى السلاح بنوعيه الناري والوهمي وحصلت بعد خمس ساعات على مبلغ ثمانية آلاف وخمسمئة دولار.فيما سربت دوائر مجلس النواب أن المبلغ الذي يدفعه التأمين الصحي للنواب يصل إلى نحو تسعمئة مليون ليرة لبنانية ولم يكن الوزير "المهجر" من الحكومة عصام شرف الدين في عوز إلى إجراء أي عملية جراحية بعد حالة البتر التي تعرض لها على أيدي رئيس الحكومة, لكنه أشرف على عملية إضرام النار أمام المصرف المركزي وحركة الاحتجاج التي نظمتها جمعية صرخة المودعين للمطالبة بإلغاء تعاميم تقتطع أكثر من سبعين في المئة من أموال المودعين.وعلم أن الوزير النازح سوف يصدر لاحقا نشرة إعلامية بحق الرئيس نجيب ميقاتي في وقت أن الحكومة قد تبقيه على قيد وزارته بعد تعثر التشكيل إلى تاريخه. ولا تؤشر المعلومات إلى أن ميقاتي سيرتدي "البيجاما الوزارية" للمبيت في بعبدا كما سبق ووعد لأن التأليف تعرض لنكسات متتالية من العهد ورئيسه جبران باسيل. وستكون لباسيل كلمة سياسية رئاسية حكومية غدا لكنه لم ينزل عن شجرة المطالب في التوزير وتحصين الحكومة المقبلة بفريق يشارك ميقاتي في القرار على زمن الفراغ.واليوم أعادت فرنسا تحريك عجلاتها الدبلوماسية في بيروت على الخطوط الرئاسية فأجرت سفيرتها آن غريو جولة سياسية قادتها إلى حارة حريك حيث التقت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وهذا ليس الانفتاح الفرنسي الأول على حزب الله إذ بلغت المشاورات مع الحزب مرحلة متقدمة, ويجري ذلك تحت سقوف حددها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حيال انتخابات الرئاسة، ويحدها رئيس توافقي غير استفزازي والإقلاع عن شخصية التحدي، لأن لا أحد يملك الأكثرية.لكن هذه المواصفات ليست في مندرجات معراب إذ كرر قائد القوات سمير جعجع مطلبه أمام السفيرة غريو برئيس سيادي صاحب قرار، ولا يقبل المساس بمصالح لبنان العليا وخصوصا علاقات لبنان الدولة مع أشقائنا العرب والدول الصديقة, وأعلن أن تكتله مستمر في دعم ترشيح النائب ميشال معوض, داعيا أطياف المعارضة إلى توحيد الصفوف لكي يحصل على أكبر عدد ممكن من الأصوات.والأهم في هذا المجال أن يقنع جعجع السيدة حرمه بحضور الجلسة هذه المرة لتثمير صوتها لصالح المرشح السيادي وفي التداول الرئاسي اجتمعت كتلة الكتائب بكتلة الاعتدال الوطني الشمالية, واكتشف الطرفان أن هناك مقاربة مشتركة لكنها لم توصلهما إلى تسمية واحدة.أما المقاربة البرمائية فقد فاز بها نائب رئيس مجلس النواب الياس بوهوكستين, معلنا في تغريدة مستوحاة من لقاء تلفزيوني بيان شكر لجبران باسيل الذي شرفه فكلفه ملف الترسيم.وفي بيان الشكر يقدم الياس الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي كمعاونيين لجبران باسيل ويصور رئيس التيار على أنه قدم النفط والغاز مكرمة للبنانيين, فيما يسند إلى رئيس الجمهورية دور الناظر غير المقرر، والذي ينفذ فقط ما يمليه عليه جبرانه, و"بالشكر تدوم النعم"، إذ لا أدوار لقيادة الجيش والمهندسين والذين عملوا طويلا على هذا الإنجاز.=======