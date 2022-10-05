أشارت الـ"mtv" إلى أن تشكيل الحكومة شبه معطل، والسبب: المطالب والشروط الباسلية التي تثبت يوما بعد يوم ان جبران باسيل لا يريد حكومة تدير الفراغ بعد مغادرة عون قصر بعبدا، بل يريد حكومة تحقق مصالح التيار الوطني الحر، متسائلة: "هل كتب على لبنان واللبنانيين ان يدفعوا الثمن مع باسيل مرتين: مرة عندما يكون وتياره في الحكم، ومرة عندما يغادران غير مأسوف على انجازاتهما؟".

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أما وفق معلومات المنار "فلا اجوبة واضحة بعد على مسار التأليف، وان كانت الاجواء محافظة على مستوى ايجابيتها بحسب مصادر المتابعين، وهو ما كان محط بحث السفيرة الفرنسية آن غريو في حارة حريك مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، حيث بحثت الوضع اللبناني معبرة عن الاهتمام الفرنسي باستقرار لبنان ومسألة تشكيل الحكومة وفرص انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية".