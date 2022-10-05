من المسؤول عن "نكسات" تأليف الحكومة؟

أشارت "الجديد" إلى أنه "لا تؤشر المعلومات إلى أن ميقاتي سيرتدي "البيجاما الوزارية" للمبيت في بعبدا كما سبق ووعد لأن التأليف تعرض لنكسات متتالية من العهد ورئيسه جبران باسيل. وستكون لباسيل كلمة سياسية رئاسية حكومية غدا لكنه لم ينزل عن شجرة المطالب في التوزير وتحصين الحكومة المقبلة بفريق يشارك ميقاتي في القرار على زمن الفراغ".

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في إطار منفصل، قالت "الجديد": "فيما سربت دوائر مجلس النواب أن المبلغ الذي يدفعه التأمين الصحي للنواب يصل إلى نحو تسعمئة مليون ليرة لبنانية، لم يكن الوزير "المهجر" من الحكومة عصام شرف الدين في عوز إلى إجراء أي عملية جراحية بعد حالة البتر التي تعرض لها على أيدي رئيس الحكومة، لكنه أشرف على عملية إضرام النار أمام المصرف المركزي وحركة الاحتجاج التي نظمتها جمعية صرخة المودعين للمطالبة بإلغاء تعاميم تقتطع أكثر من سبعين في المئة من أموال المودعين".



ووفق معلومات الجديد فإن "الوزير النازح سوف يصدر لاحقا نشرة إعلامية بحق الرئيس نجيب ميقاتي في وقت أن الحكومة قد تبقيه على قيد وزارته بعد تعثر التشكيل إلى تاريخه".