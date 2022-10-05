في التبانة... سقطت من الطابق الرابع!

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تعرضت السيدة ر.ز لحادثة سقوط من على شرفة منزلها من الطابق الرابع في منطقة التبانة - شارع المرج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر على نقلها بحالة حرجة إلى أحد مستشفيات طرابلس للعلاج.