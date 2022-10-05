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لبنان

في التبانة... سقطت من الطابق الرابع!

Lebanon 24
05-10-2022 | 15:08
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تعرضت السيدة ر.ز  لحادثة سقوط من على شرفة منزلها من الطابق الرابع في منطقة التبانة - شارع المرج، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعملت فرق الإسعاف في الصليب الأحمر على نقلها بحالة حرجة إلى أحد مستشفيات طرابلس للعلاج.
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