اجتماع في مبنى بلدية برقايل للبحث في ملف النفايات

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عقد اجتماع في مبنى بلدية برقايل، بدعوة من رئيس البلدية محمد الأسعد للبحث في ملف النفايات، عرض المجتمعون خلاله لما "آلت اليه أزمة النفايات في برقايل وكل قرى عكار، بسبب تأخر وزارة الداخلية في دفع المستحقات إلى البلديات، والكلفة العالية لجمع النفايات، إلى جانب أجرة المكتب".كما قرروا "إطلاق حملة نظافة برقايل بالتعاون بين البلدية والمشايخ والمخاتير والجمعيات الأهلية، على ان تشكل لجان من الجمعيات الأهلية والمشايخ والمخاتير لجمع الاشتراك الشهري (50 الف ليرة من كل بيت)... باشراف لجنة نظافة برقايل".