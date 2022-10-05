في بعلبك... الجيش يوقف 3 أشخاص من التابعية السورية

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 5 / 10 / 2022، دهمت قوة من الجيش عدة شقق داخل سنتر غيفارا-بعلبك العائد للمطلوب (ن.ز)، حيث أوقفت 3 أشخاص من التابعية السورية، وضُبطت أسلحة وذخائر حربية، وكمية كبيرة من المخدرات، وأجهزة لاسلكية، وعملات مزورة.سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة.