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بلبلة

Lebanon 24
05-10-2022 | 18:00
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أحدثت بيانات مصرف لبنان وأخبار المنصات بلبلة بالنسبة لحسابات صيرفة، وكذلك سعر صرف الدولار مرتبطاً بصيرفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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