استياء في الأشرفية

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كتبت" الاخبار": أدى نصب مسؤول القوات اللبنانية في الأشرفية سعيد حديفة تمثالاً كبيراً للسيدة العذراء في ساحة ساسين مع «بلاك» يحمل اسمه، واستخدامه الملك العام من دون العودة الى البلدية او المحافظ، إلى استياء كبير لدى نواب الأشرفية وأعضاء المجلس البلدي، وأيضاً لدى آباء ارثوذوكس وجهوا اللوم الى النائب القواتي الأرثوذوكسي غسان حاصباني لسماحه بإقحام السيدة العذراء في أمر شخصي وحزبي يمكن أن يشعل خلافاً مذهبياً بين الموارنة والأرثوذكس، ويفتح الباب أمام كل طائفة لنشر شعائرها ما قد يؤدي الى مشكلات لا تحتملها المنطقة.