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لبنان

ملحم خلف دمر النقابة؟

Lebanon 24
05-10-2022 | 23:05
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ينقل محامون كثر عن نقيب المحامين الحالي ناضر كسبار توجيهه انتقادات إلى أداء النقيب السابق النائب ملحم خلف الذي "دمّر" النقابة وأدى إلى تراجع دورها.
 
( جريدة الاخبار)
 
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