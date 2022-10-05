ملحم خلف دمر النقابة؟

ينقل محامون كثر عن نقيب المحامين الحالي ناضر كسبار توجيهه انتقادات إلى أداء النقيب السابق النائب ملحم خلف الذي "دمّر" النقابة وأدى إلى تراجع دورها.

( جريدة الاخبار)