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لبنان

ضحية جديدة تنضم الى ضحايا "مركب طرطوس" (صورة)

Lebanon 24
06-10-2022 | 00:59
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افادت مندوبة "لبنان 24" انه تم التعرف على جثمان الشاب عبدالله السعيد، شقيق الشيخ هيثم السعيد، الذي قضى غرقا بعد حادثة "مركب الموت" في طرطوس.
وسيتم  استلام جثمانه اليوم من الأراضي السورية.
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مركب الموت

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