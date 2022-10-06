ضحية جديدة تنضم الى ضحايا "مركب طرطوس" (صورة)

افادت مندوبة "لبنان 24" انه تم التعرف على جثمان الشاب عبدالله السعيد، شقيق الشيخ هيثم السعيد، الذي قضى غرقا بعد حادثة "مركب الموت" في طرطوس.

وسيتم استلام جثمانه اليوم من الأراضي السورية.