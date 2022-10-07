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لبنان

أليس أبو خليل نائبة مميزة في كيبيك

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-10-2022 | 01:23
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فازت  المرشــحة اللبنانيــة الأصــل اليــس أبــو خليــل في الإنتخابات النيابية في مقاطعة كيبيك في كندا، والتي خاضــتها في منطقــة فابر-لافــال تحــت رايــة "ائتــلاف مـن أجـل كيبيـك (CAQ) بمعركـة شرسـة اسـتمرت حتـى الدقائـق الأخـيرة انتهـت بفوزهــا حاصلــة عــلى ١٠٩١٢ صوتًا، فيـما حصلــت مرشــحة الليــبرال عــلى ١٠٦١٢صوتـاً، أي بفـارق ٣٠٢ صوتـًا.   
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يذكر أن النائبة الجديدة أليس ابو خليل كانت في فترة سابقة رئيسة حزب "إئتلاف من أجل كيبك" (CAQ)، وهي ناشطة إجتماعيًا داخل الجالية اللبنانية، ولها أكثر من مساهمة في مجال دعم اللبنانيين في وطنهم الأمّ في خلال الأزمة الإقتصادية التي يمرّون بها. 
ويعتقد الكثيرون من ابناء الجالية اللبنانية في مونتريال ولافال أن وصول اللبنانية الاصل أليس أبو خليل إلى البرلمان الكيبيكي، وما تتمتّع به من علاقات وطيدة مع رئيس الوزراء فرنسوا لوغو، سيكون له مفاعيل إيجابية على صعيد تمتين العلاقات اللبنانية – الكيبيكية في مجالات كثيرة، وأهمّها إنخراط اللبنانيين في مجتمعهم الجديد.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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