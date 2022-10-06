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لبنان

اهتمام اوروبي "مُستغرب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-10-2022 | 02:45
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بالرغم من انشغال غالبية الدول الاوروبية بالتطورات العسكرية والاقتصادية المتسارعة بسبب الحرب الروسية الاوكرانية، الا ان اهتماما متزايداً تبديه هذه الدول بالملف اللبناني.
وبحسب مصادر مطلعة" فإن مبعوثين اوروبيين يصلون بشكل مستمر الى لبنان بهدف التباحث مع بعض القوى السياسية في قضايا سياسية لبنانية ، ولعل هذه الزيارات تهدف الى وضع خارطة طريق لحل الازمة اللبنانية".
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وتؤكد المصادر" ان المبعوثين الاوروبيين ليسوا فرنسيين فقط، انما من جنسيات مختلفة، وهذا يعود الى الاهتمامات المشتركة بين الدول الاوروبية والتي تتقاطع بمصالح متعددة على الساحة اللبنانية".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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