بعد اقتحامها المصرف.. هذه آخر تطورات قضية سالي حافظ

أعلنت جمعية صرخة المودعين، أن سالي حافظ سلمت نفسها إلى القوى الأمنية من ليلة امس، حيث سيتم الاستماع لها اليوم في قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحآ، وهي تعتبر نفسها تحت سقف القانون.

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