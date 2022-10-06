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لبنان

بعد اقتحامها المصرف.. هذه آخر تطورات قضية سالي حافظ

Lebanon 24
06-10-2022 | 02:12
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أعلنت جمعية صرخة المودعين، أن سالي حافظ سلمت نفسها إلى القوى الأمنية من ليلة امس، حيث سيتم الاستماع لها اليوم في قصر العدل عند الساعة العاشرة صباحآ، وهي تعتبر نفسها تحت سقف القانون.
 
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