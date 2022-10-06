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لبنان

ياسين: نواب التغيير يريدون رئيسا يجمع اللبنانيين لا رئيس مواجهة

Lebanon 24
06-10-2022 | 03:06
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أشار النائب ياسين ياسين ان "نواب قوى التغيير ومنذ الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم يجتمعوا لمناقشة الملف"، مؤكدا "مشاركتهم في الجلسة الثانية عندما يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري اليها".
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وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، أوضح ياسين ان "اطلاقهم المبادرة الرئاسية أتت لاستباق الدخول في الفراغ لان الوضع لا يحتمل".
 
 
وأضاف: "نريد رئيسا يجمع اللبنانيين وليس رئيس مواجهة ولا نستطيع ان نوصل رئيسا وحدنا".

وعن سلة الأسماء التي انتجتها الجولة الأولى من المبادرة، قال: "هناك اربعة اسماء وهي: زياد بارود، ناصيف حتي، سليم ادة وصلاح حنين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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