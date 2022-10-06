كمية كبيرة من حشيشة "المريجوانا" داخل أحد المباني المهجورة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مكتب مخابرات أمن الكورة، بمداهمة لمبنى مهجور في منطقة الحريشة في أنفه، حيث تمكنت من مصادرة كمية كبيرة من حشيشة "المريجوانا" من داخله.

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