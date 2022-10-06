Advertisement

لبنان

كمية كبيرة من حشيشة "المريجوانا" داخل أحد المباني المهجورة

Lebanon 24
06-10-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-997634-638006494055993030.jpg
Doc-P-997634-638006494055993030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مكتب مخابرات أمن الكورة، بمداهمة لمبنى مهجور في منطقة الحريشة في أنفه، حيث تمكنت من مصادرة كمية كبيرة من حشيشة "المريجوانا" من داخله. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حشيشة كيف وأسلحة فردية ودولارات مزورة... توقيف 3 سورييين في بعلبك
lebanon 24
06/10/2022 15:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24
في عين الحلوة.. توقيف شخص بحوزته كمية من حشيشة الكيف
lebanon 24
06/10/2022 15:12:59 Lebanon 24 Lebanon 24

حشيشة

"المريجوانا"

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:19 | 2022-10-06
05:00 | 2022-10-06
07:49 | 2022-10-06
03:30 | 2022-10-06
08:04 | 2022-10-06
08:02 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website