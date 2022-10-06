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لبنان

الأبيض شارك في المؤتمر العالمي للابتكار في الرعاية الصحية في الدوحة

Lebanon 24
06-10-2022 | 03:41
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شارك وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، في أعمال مؤتمر القمة العالمي للإبتكار في الرعاية الصحية (WISH)، المنعقد في الدوحة من 4 الى 6 تشرين الأول، بدعوة من مؤسسة قطر.
 
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ويهدف المؤتمر الى جمع الاختصاصيين الأكثر تأثيراً في العالم لتطوير حلول وابتكارات من شأنها تحسين الرعاية الصحية في العالم والنهوض بالأنظمة الصحية.


وعلى هامش المؤتمر، اجتمع  الوزير الابيض مع وزيرة الصحة القطرية الدكتورة حنان الكواري، وتناول البحث امكانية تطوير مشاريع تعاون بين البلدين لتعزيز الكوادر البشرية في القطاع الصحي، بحيث تدعم قطر تعليم وتدريب الكوادر التمريضية، وفي المقابل يمكنها الاستفادة من توظيف عدد من هؤلاء الخريجين، الأمر الذي من شأنه تغطية نقص العامِلين في القطاع الصحي في كلا البلدين.

 
كذلك، عقد الوزير الأبيض اجتماعاً مع مدير إدارة القوى العاملة الصحية في منظمة الصحة العالمية الدكتور جيم كامبل، في حضور ممثلة منظمة الصحة في قطر الدكتورة رايانا بو حاقة، لمناقشة سبل التعاون مع المنظمة لدعم العاملين في القطاع الصحي والحد من هجرتهم، ولجذب التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف.
 
وتم الاتفاق على التنسيق مع المكتب الاقليمي للمنظمة ومكتب لبنان، لتطوير مشروع تنمية القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، اضافة الى إشراك الجهات المعنية مثل وزارة العمل ونقابة الاطباء ونقابة الممرضين والممرضات ونقابة القابلات القانونيات.

كما لبى الوزير الأبيض، دعوة الشيخة موزا بنت ناصر، إلى الغداء الذي حضره عدد كبير من وزراء الصحة ومسؤولين في مجال الرعاية الصحية.

 

واجتمع وزير الصحة مع سفيرة لبنان في قطر فرح برّي وقنصل لبنان لمى مراد، وتم البحث في آلية تعديل الشهادات الجامعية للعاملين في القطاع الصحي، وتصنيف الجامعات اللبنانية في قطر. وتطرق النقاش الى الجهود المبذولة من قِبل السفارة لدعم القطاع الصحي في لبنان في هذه المرحلة.

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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