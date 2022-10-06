غضب من جاره... فأطلق النار من سلاح "كلاشنكوف" في الهواء الطلق

أفاد مندوب "لبنان 24" عن اقدام المدعو "أ.س" على اطلاق النار من سلاح من نوع "كلاشنكوف" في الهواء الطلق للتعبيرعن غضبه من احد جيرانه.



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وعلى الفور حضرت دورية تابعة لمخابرات الجيش وداهمت منزل مطلق النار، دون ان تتمكن من العثورعليه. وبعد اطلاق النار، فرّ الى جهة مجهولة.وعلى الفور حضرت دورية تابعة لمخابرات الجيش وداهمت منزل مطلق النار، دون ان تتمكن من العثورعليه.