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لبنان

حملت لبنان بقلبها وكلماتها... صوت ماجدة الرومي يصدح حبا في الرياض (فيديو وصور)

Lebanon 24
06-10-2022 | 04:40
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أطلت السيدة ماجدة الرومي على مسرح أبو بكر سالم، في "بوليفارد سيتي" في الرياض، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان الغناء بالفصحى" الذي تقيمه وزارة الثقافة السعودية.
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وبدت ماجدة في اطلالتها التي رافقها فيها كما المعتاد المايسترو لبنان بعلبكي، حاملة للبنان ووجع اللبنانيين وآمالهم وتطلعاتهم، كما استعادت من خلال المهرجان باقة من اغانيها بالفصحى التي اشتهرت فيها لأكثر من مرة خلال مسيرتها الغنائية الطويلة.
 
وفي تعليقه الاول على حفل ماجدة الرومي في الرياض، قال المايسترو لبنان بعلبكي لـ "لبنان 24" ان الامسية يمكن وصفها بالتاريخية بكل ما للكلمة من معنى، اذ استعادت من خلالها الفنانة ماجدة مجموعة من اعمالها التي لم تؤديها منذ فترة طويلة كـ "أحتاجد" و"وعدتك" و"في ليلك الساري" وغيرها".
 
 
وأضاف: "بدا لافتا أداء ماجدة لأغنية "يا بيروت" خلال الحفل، ما خلق نوعا من الحماسة في صفوف الجمهور لاسيما اللبنانيين منهم.

وختم بعلبكي مؤكدا ان "الحفل كان ناجحا ومميزا على الرغم من ان التحضيرات  له جرت في وقت قصير جدا".
 
 
 
كلمة من القلب
وفي كلمة ألقتها على المسرح بالعاصمة الرياض، قالت الفنانة ماجدة الرومي: "نحنا جميعاً من القلب جايين نغني معكم، جايين من ظروف صعبة، من بلد كل مدة بتصير ظروفه مستحيلة أكثر. لكن نحنا منتمسك بالحياة، ومعكم منفرح ومنغني، منتذكر إنه في بعد مطرح بهالحياة للفرح وللعطاء".
 

وأضافت الرومي في كلمتها: "الموسيقيين اللبنانيين كانوا بيتمرنوا معي بلبنان وكل واحد منا جايي من مشاكل كثيرة بس كانوا يحطوا كل أحزانهم على جنب حتى نجي نفرح معكم... شكراً لدار العز، استقبلتونا مثل أهلنا، شكراً على محبتكم، شكراً على الاستقبال الرائع".
 
 
 
 
 

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