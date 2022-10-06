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لبنان

جلسة ثانية لانتخاب رئيس الجمهورية.. اليكم الموعد

Lebanon 24
06-10-2022 | 04:55
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دعا  رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 13 تشرين الاول 2022، وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.
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