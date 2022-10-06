Advertisement

لبنان

تهديد إسرائيليّ للبنان... ما علاقة "الحزب"؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 05:18
A-
A+
Doc-P-997661-638006559536300214.jpg
Doc-P-997661-638006559536300214.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى أنّه "إذا استهدف "حزب الله" بنيتنا التحتية، سيدفع مع لبنان ثمناً باهظاً".
 
ورأى غانتس أنّ "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيضر بمصالح إيران".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: لبنان بحاجة لحزب الله دفاعياً لكن المطلوب أن تكون المنظومة الدفاعية واحدة تحت مظلة الدولة اللبنانية وهذا يُترجم لاحقاً في الاستراتيجية الدفاعية
lebanon 24
06/10/2022 18:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بالنسبة لترسيم الحدود هذه المرة الأولى والوحيدة التي يتصرف فيها حزب الله بشكل منطقي بابعتبار أن هناك اتفاق فيه تكمن مصلحة لبنان لهذا السبب غض النظر
lebanon 24
06/10/2022 18:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الحراك السعودي في لبنان.. منع "حزب الله" من السيطرة؟
lebanon 24
06/10/2022 18:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية: لا أريد الدخول بالمحاور إنما بالمحور اللبناني فقط ولا يمكن وصول رئيس للجمهورية من دون موافقة ثنائي "أمل" و"حزب الله"
lebanon 24
06/10/2022 18:10:16 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

لبنان

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2022-10-06
08:34 | 2022-10-06
02:00 | 2022-10-06
07:49 | 2022-10-06
10:58 | 2022-10-06
10:48 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website