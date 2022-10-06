تهديد إسرائيليّ للبنان... ما علاقة "الحزب"؟

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إلى أنّه "إذا استهدف "حزب الله" بنيتنا التحتية، سيدفع مع لبنان ثمناً باهظاً".

ورأى غانتس أنّ "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيضر بمصالح إيران".