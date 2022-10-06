مستجدات عاجلة في ملف الحدود البحريّة.. ماذا حدث في "إسرائيل" اليوم؟

ذكرت إذاعة "صوت المدى"، اليوم الخميس، أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، واصل حتى ساعة متقدمة من فجر اليوم، المحادثات مع الجانب الأميركي بشأن الملاحظات اللبنانية على المقترح الذي تقدّم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

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ووفقاً لـ"صوت المدى"، فإنّ بو صعب توقّع صدور الرد الإسرائيلي على الملاحظات خلال الساعات الـ24 المُقبلة.

إلى ذلك، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولٍ إسرائيلي، اليوم، قوله إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد رفض طلبات لبنان لمراجعة اتفاق ترسيم الحدود البحريّة.

من جهته، أطلق وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تهديداً جديداً باتجاه لبنان، محذراً "حزب الله" من استهداف "البنية التحتية لإسرائيل"، وقال: "إذا استهدف الحزب بنيتنا التحتية سيدفع مع لبنان ثمناً باهظاً واتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان سيضر بمصالح إيران".

