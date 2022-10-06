الطقس غائم الى ماطر... ماذا عن درجات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيًاً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات. يتوقع هطول امطار خفيفة بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من الفجر، كما تنشط الرياح أحياناً.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: طقس خريفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى مساء اليوم الخميس، حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوّي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلّب وماطر بشكل محدود أحياناً ، ويستمر حتى ظهر يوم الأحد حيث يعود الى الاستقرا ر.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين 21 و29 درجة.- الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في المناطق الداخلية والجبلية، ويتكون الضباب على المرتفعات، يتحول مساءً الى غائم ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الشمالية ليلا.الجمعة: غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية في المناطق الجبلية والداخلية مع ضباب على المرتفعات. يتوقع هطول امطار خفيفة بشكل متفرق بخاصة في المناطق الشمالية اعتباراً من الفجر، كما تنشط الرياح أحياناً.السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض ، يتكون ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات تسوء معه الرؤية وتهطل أمطار خفية متفرقة أحياناً، نحذر من بعض الانزلاقات بخاصة في المناطق الجبلية.الاحد: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة الدنيا مع تكون ضباب على المرتفعات وهطول امطار خفيفة في الفترة الصباحية، على ان يستقر الطقس اعتباراً من بعد الظهر.