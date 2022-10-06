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لبنان

مودع يقتحم "البنك اللبناني الفرنسي" في خلدة

Lebanon 24
06-10-2022 | 05:56
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أفادت جمعيّة المودعين عبر "تويتر"، أنّ المودع مصطفى فاعور اقتحم "البنك اللبناني الفرنسي" فرع خلدة، ويُطالب بوديعته.
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