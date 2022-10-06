كاسبار نفى خبرين: الإشاعات كثيرة وهدفها معروف

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صدر عن نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار البيان الاتي: "تناقلت وسائل الإعلام اخيراً خبرين عن نقيب المحامين في بيروت، الاول أنه زار أحد المراجع السياسية الذي عرض عليه تسلّم وزارة العدل، والثاني ينسب إليه تصريحاً يتعلّق بالنقيب السابق الدكتور ملحم خلف من أنه دمر النقابة (جريدة الأخبار 6/10/2022). ينفي نقيب المحامين هذين الخبرين جملةً وتفصيلاً، فلا هو زار أحد المراجع السياسية سراً ولا طلب توزيره ولا عرض عليه ذلك. والنقيب حرص ويحرص على أن تكون كل زياراته للمسؤولين علنية وتتناول أموراً نقابية تهم المحامين. ولا يسمح النقيب لنفسه بمثل القول المنسوب له عن النقيب ملحم خلف الذي هو صديق شخصي له وبينهما كل الود والإحترام. وكانا في المجلس ذاته، ويتعاون وإياه أشد التعاون".وختم البيان:"يهيب النقيب بوسائل الإعلام وفي كل خبر عنه وعن النقابة، الإتصال به شخصياً لبيان صحته، بخاصة وأن الإشاعات كثيرة وهدفها معروف".