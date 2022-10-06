أهالي جرد البترون يلوّحون بالتصعيد.. والسبب؟

Advertisement

أطلق أهالي قرى وبلدات جرد البترون صرخة معاناة من انقطاع المياه منذ أكثر من 15 يوما بسبب انقطاع الكهرباء . واستنكروا "حرمانهم من مياه محطة الضخ في كفرحلدا"، وناشدوا المسؤولين "تزويد المحطة بالكهرباء لساعتين او ثلاث على الاقل لكي يتمكنوا من ملء خزاناتهم".وحذروا من "عدم التجاوب مع مطالبهم"، ملوحين بـ"خطوات تصعيدية وصولا الى اقتحام المحطة في كفرحلدا ووقف العمل فيها".