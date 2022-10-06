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لبنان

أهالي جرد البترون يلوّحون بالتصعيد.. والسبب؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 06:27
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أطلق أهالي قرى وبلدات جرد البترون صرخة معاناة من انقطاع المياه منذ أكثر من 15 يوما بسبب انقطاع الكهرباء . واستنكروا "حرمانهم من مياه محطة الضخ في كفرحلدا"، وناشدوا المسؤولين "تزويد المحطة بالكهرباء لساعتين او ثلاث على الاقل لكي يتمكنوا من ملء خزاناتهم".
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وحذروا من "عدم التجاوب مع مطالبهم"،  ملوحين بـ"خطوات تصعيدية وصولا الى اقتحام المحطة في كفرحلدا ووقف العمل فيها".
المصدر: الوكالة الوطنية
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