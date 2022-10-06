بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟

بعدما أعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ "رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد رفض طلبات المراجعة اللبنانية بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، قال مسؤول لبناني للوكالة عينها، إنّ "لبنان لم يتلقَّ ردّاً إسرائيليّاً رسميّاً بشأن طلبات تعديل مسوّدة اتفاق الترسيم"، وأضاف: "نريد معرفة ما إذا كان الرفض نهائيّاً أو يمكن التفاوض بشأنه".

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في السيّاق عينه، قال مصدر لبناني لـ"الحرة" إنّه "سيتم التشاور مع الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية على ضوء ما سيتبغله لبنان رسميا".

وأضاف المصدر اللبناني لـ"الحرة" أنّ "لبنان يتريث في الإدلاء بأي معلومات ريثما يصدر موقف إسرائيلي رسمي حول الملاحظات اللبنانية".

إلى ذلك، قال مصدر لبناني لـ"الحدث"، إنّ "الرفض الإسرائيلي كلام انتخابي ولن يؤثر على الاتفاق". وتابع: "يُتوقع توقيع الاتفاق مع إسرائيل دون إشكالات ورفض تل أبيب لحفظ ماء الوجه فقط".

كما أفادت "الحدث" نقلا عن مصدر رئاسيّ قوله، إنّ "هوكشتاين يقول إن الإسرائيليين رفضوا بعض الملاحظات ولم يرفضوا الاتفاق".

كذلك، قال مسؤول لبناني لـ"الجزيرة"، إنّ "الملاحظات التي قدمناها كانت محل نقاش مع الوسيط الأميركي خلال الساعات الماضية".

وفي الاطار عينه، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، إنّ "فرص التوصل إلى اتفاق مع لبنان قبل الانتخابات أصبحت ضعيفة".