Advertisement

لبنان

بعد الرفض الإسرائيلي... ماذا قالت مصادر لبنانيّة عن إتّفاق ترسيم الحدود البحرية؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 06:26
A-
A+
Doc-P-997686-638006599551221396.jpg
Doc-P-997686-638006599551221396.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعدما أعلنت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّ "رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد رفض طلبات المراجعة اللبنانية بشأن مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، قال مسؤول لبناني للوكالة عينها، إنّ "لبنان لم يتلقَّ ردّاً إسرائيليّاً رسميّاً بشأن طلبات تعديل مسوّدة اتفاق الترسيم"، وأضاف: "نريد معرفة ما إذا كان الرفض نهائيّاً أو يمكن التفاوض بشأنه".
Advertisement
 
في السيّاق عينه، قال مصدر لبناني لـ"الحرة" إنّه "سيتم التشاور مع الوسيط الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية على ضوء ما سيتبغله لبنان رسميا".
وأضاف المصدر اللبناني لـ"الحرة" أنّ "لبنان يتريث في الإدلاء بأي معلومات ريثما يصدر موقف إسرائيلي رسمي حول الملاحظات اللبنانية".
 
إلى ذلك، قال مصدر لبناني لـ"الحدث"، إنّ "الرفض الإسرائيلي كلام انتخابي ولن يؤثر على الاتفاق". وتابع: "يُتوقع توقيع الاتفاق مع إسرائيل دون إشكالات ورفض تل أبيب لحفظ ماء الوجه فقط".
 
كما أفادت "الحدث" نقلا عن مصدر رئاسيّ قوله، إنّ "هوكشتاين يقول إن الإسرائيليين رفضوا بعض الملاحظات ولم يرفضوا الاتفاق".
 
كذلك، قال مسؤول لبناني لـ"الجزيرة"، إنّ "الملاحظات التي قدمناها كانت محل نقاش مع الوسيط الأميركي خلال الساعات الماضية".
 
وفي الاطار عينه، قالت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، إنّ "فرص التوصل إلى اتفاق مع  لبنان قبل الانتخابات أصبحت ضعيفة".

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2022-10-06
08:34 | 2022-10-06
02:00 | 2022-10-06
07:49 | 2022-10-06
10:58 | 2022-10-06
10:48 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website