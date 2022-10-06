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لبنان

برّي التقى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في عين التينة

Lebanon 24
06-10-2022 | 06:44
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال النائب جورج بوشكيان، وتناول البحث الأوضاع العامة لاسيما الشأن المتصل بالصناعة الوطنية .  
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وظهراً استقبل رئيس المجلس الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي والوفد المرافق حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات زكي غادر من دون الادلاء بتصريح .  

وبعد الظهر استقبل الرئيس بري رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي تيري بوديي  والوفد المرافق بحضور رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللبناني الدكتور شارل عربيد حيث جرى عرض للاوضاع الاقتصادية والعلاقات الثنائية بين البلدين .  

على صعيد آخر دعا دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى عقد جلسة في تمام الساعه 11:00 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 13 تشرين الاول 2022 وذلك لانتخاب رئيس للجمهورية.  
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