نشاط السراي.. ميقاتي استقبل مسؤولاً فرنسياً والنائب أحمد الخير

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فرنسا تيري بودي قبل ظهر اليوم في السراي، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد والمستسار الاول في السفارة الفرنسية جان فرنسوا غييوم.

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وقال بودي في تصريح: "أشكر رئيس الوزراء على هذا اللقاء الذي خصني به، وأبلغته بأني استجبت وبسرور، لدعوة نظيري رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، ونحن اتفقنا على تطوير التعاون بيننا، واننا على قناعة أن الفاعلين في المجتمع، اي القوى الحية في بلدينا، القطاع الخاص، وممثلي الموظفين، والفاعلين في المجتمع المدني يمكنهم مساعدة المسؤولين على بناء سياسات عامة مفهومة ومقبولة من الشعوب، بهدف المزيد من الازدهار والعدل للجميع".

اضاف: "كانت لدي الفرصة أن اطلع دولة الرئيس على أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا، وكم ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني الذي تم ادخال إصلاحات عليه يجب أن يشهد ازديادا في دوره من اجل الاستجابة للتحديات المهمة التي هي تحديات لبنان ولمنفعة الشعب اللبناني".

واستقبل الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير، ثم ممثل برنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير الاقليمي لغرب آسيا.