Advertisement

لبنان

نشاط السراي.. ميقاتي استقبل مسؤولاً فرنسياً والنائب أحمد الخير

Lebanon 24
06-10-2022 | 07:02
A-
A+
Doc-P-997700-638006620177446520.jpg
Doc-P-997700-638006620177446520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في فرنسا تيري بودي قبل ظهر اليوم في السراي، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد والمستسار الاول في السفارة الفرنسية جان فرنسوا غييوم.
Advertisement
 
وقال بودي في تصريح: "أشكر رئيس الوزراء على هذا اللقاء الذي خصني به، وأبلغته بأني استجبت وبسرور، لدعوة نظيري رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، ونحن اتفقنا على تطوير التعاون بيننا، واننا على قناعة أن الفاعلين في المجتمع، اي  القوى الحية في بلدينا، القطاع الخاص، وممثلي الموظفين، والفاعلين في  المجتمع المدني يمكنهم مساعدة المسؤولين على بناء سياسات عامة مفهومة ومقبولة من الشعوب، بهدف المزيد من الازدهار والعدل للجميع".
 
اضاف: "كانت لدي الفرصة أن اطلع دولة الرئيس على أهمية دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا، وكم ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني الذي تم ادخال  إصلاحات عليه يجب أن يشهد   ازديادا في  دوره من اجل الاستجابة للتحديات المهمة التي هي تحديات لبنان ولمنفعة الشعب اللبناني".
 
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب أحمد الخير، ثم ممثل برنامج الامم المتحدة للبيئة والمدير الاقليمي لغرب آسيا.
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:26 | 2022-10-06
08:34 | 2022-10-06
02:00 | 2022-10-06
07:49 | 2022-10-06
10:58 | 2022-10-06
10:48 | 2022-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website