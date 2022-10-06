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لبنان

"الاحرار": لإنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز

Lebanon 24
06-10-2022 | 07:16
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عقد المجلس السياسي لـ"حزب الوطنيين الأحرار" اجتماعه الدوري في البيت المركزي، برئاسة النائب كميل دوري شمعون ومشاركة الأعضاء، وطالب في بيان ب"إنشاء الصندوق السيادي للنفط والغاز، وخصوصا أن رَيعه يعود للشعب اللبناني وليس لمجموعة حاكمة ضاربة بعرض الحائط الدستور والقوانين".
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وسأل "الفريق الممانع ، ماذا تعني له خسارة الخط 29 ونصف حقه من البترول والغاز من منطقة كاريش، ما ينسحب حتما على خسارتنا لسبع قرى من حدودنا البرية، وإن جاء في النص أن الاتفاقية البحرية لا تتطرق الى الاتفاقية البرية وهذا ما يدعو إلى القلق فالمريب يبقى مستترا"،  مطالباً النواب بـ"أن يكونوا على قدر المسؤولية وأوفياء لمن منحهم صوته وثقته وبأن يختاروا رئيساً للجمهورية يتمتع بالمواصفات السيادية"، داعيا الى "خصخصة قطاع الكهرباء وإعادة تأهيل معامل  توليد الطاقة الكهرمائية رحمة  بالمواطنين والإقتصاد" .
المصدر: الوكالة الوطنية
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