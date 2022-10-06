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لبنان

هل من أزمة خبز؟

Lebanon 24
06-10-2022 | 07:31
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أكّد نقيب أصحاب صناعة الخبز أنطوان سيف في حديثٍ للـ"أم تي في"، أنّ "لا أزمة خبز، إنّما بعض النقص في الطحين في الأفران".
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