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لبنان

إلى سائقي الشاحنات... إليكم هذا الخبر

Lebanon 24
06-10-2022 | 08:00
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أعلنت بلدية بقرصونا ـ الضنية، في بيان، أنه "مع بداية العام الدراسي للعام 2022 ـ 2023، يهم البلدية وضع مواعيد وإرشادات ثابتة لمرور الشاحنات والآليات المتوسطة والثقيلة داخل شوارع البلدة، إذ يمنع مرور الشاحنات بجميع أنواعها داخل شوارع البلدة أثناء دوام المدارس من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباحاً، ومن الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر".
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كما أعلنت أنه "يمنع مرور الشاحنات بجميع أنواعها يومي السبت والأحد من كلّ أسبوع، وأيضاً منع مرور الشاحنات ذات الحمولة الزائدة عن حمولتها الطبيعية"، ودعت جميع الشاحنات إلى "التقيد بوضع شادر فوق الحمولة".

وأوضحت البلدية أن "هذه الإرشادات تأتي للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، وحماية أهل البلدة من كل سوء"، محذرة "كلّ من يخالف هذه الإرشادات فإنّه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".
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