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لبنان

لبناني يفوز بجائزة أنجح رجل أعمال للتجارة الخارجية في تركيا... من هو؟ (صورة)

Lebanon 24
06-10-2022 | 08:17
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منحت مؤسسة ومنظمة أصلان يابيم "التركية" الدولية للإعلام، خلال الحفل التكريمي السنوي الذي تقيمه للشخصيات الرائدة في المجالات الصناعية والتجارية والفنية والطبية والعلمية، في تركيا والعالم، تحت عنوان "جوائز المشاريع الدولية"، رجل الأعمال اللبناني، ابن مدينة صور، داني الاشقر لقب "سفير السلام العالمي في الامم المتحدة ".
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وقد منحت اللجنة المشرفة على الجوائز  هذا اللقب لرجل الأعمال اللبناني الاشقر، "كأنجح رجل اعمال دولي للتجارة الخارجية في تركيا لهذا العام، ومساهمته في إنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات التي يقوم بها في تركيا وعدد من دول العالم".

وبعد تسلمه الجائزة، القى الاشقر كلمة شكر فيها المؤسسة على ثقتها، معتبرا "ان الفضل بفوزه بالجائزة يعود الى البلد الذي منحه فرصة الاستثمار فيه واقامة مشاريع شكلت مدماكا أساسيا في الاقتصاد التركي والعالمي"، آملا "ان يستقر الوضع في لبنان لنساهم في انعاش اقتصاده ، لاننا نحن اللبنانيين في بلاد الاغتراب قادرون على انقاذ بلدنا والمساهمة في التعافي الاقتصادي".
 

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