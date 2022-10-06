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لبنان

الجميّل التقى زكي: تأكيد على ضرورة حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده

Lebanon 24
06-10-2022 | 08:48
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على رأس وفد ضم السفير عبد الرحمن الصلح، الوزير مفوض لمى قاسم، المستشار جمال رشدي، المستشار د. يوسف السبعاوي.
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اللقاء حضره النائبان، الدكتور سليم الصايغ ونديم الجميّل والوزير السابق الدكتور الآن حكيم ومنسق العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله، وجرى في خلاله التأكيد على اهمية حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده لما له من انعكاسات على الوضع اللبناني. 
وقد جدد رئيس الكتائب التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس قادر على جمع اللبنانيين على طاولة واحدة لمعالجة مشاكل لبنان الأساسية والملحة بدءاً باستعادة السيادة الى ايجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.  

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