اجتماع في "الزراعة" بحث الحد من الصيد الجائر

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن مع وفد من تعاونية صيادي الاسماك في منطقة الجناح، وتم البحث في كيفية التعاون للحد من الصيد الجائر، وتمكين الصيادين من أجل استمرارية مهنة صيد الاسماك واستدامة الموارد البحري، وفق مكتبه الاعلامي .وأكد الحاج حسن "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين المديرية المختصة في الوزارة و صيادي الأسماك من أجل مكافحة الصيد الجائر"، مشيراً إلى "عمل الوزارة على تأمين شباك للصيادين تتلائم مع شروط صيد الأسماك ، و سحب جميع الشباك المضرة بالبيئة وبالثروة السمكية التي تعرف باسم "الجاروفة".و تم الإتفاق على ان يكون هناك لقاءات مشتركة ودورية بين الوزارة والنقابة.