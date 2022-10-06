وزير الزراعة: لتطبيق القوانين المرعية الإجراء في عمليات صيد الأسماك

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وأكد الحاج حسن "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين المديرية المختصة في الوزارة و صيادي الأسماك من أجل مكافحة الصيد الجائر". استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وفداً من تعاونية صيادي الاسماك في منطقة الجناح، وتم البحث في كيفية التعاون للحد من الصيد الجائر، وتمكين الصيادين من أجل استمرارية مهنة صيد الاسماك واستدامة الموارد البحري، وفق مكتبه الاعلامي .وأكد الحاج حسن "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين المديرية المختصة في الوزارة و صيادي الأسماك من أجل مكافحة الصيد الجائر".

وأشار الى "عمل الوزارة على تأمين شباك للصيادين تتلاءم مع شروط صيد الأسماك و سحب جميع الشباك المضرة بالبيئة وبالثروة السمكية التي تعرف باسم الجاروفة".



وتم الإتفاق خلال الاجتماع على أن تكون هناك لقاءات مشتركة ودورية بين الوزارة والنقابة.



