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لبنان

قائد الجيش استقبل السفيرو الكندية وملحق الدفاع الأميركي

Lebanon 24
06-10-2022 | 09:19
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفيرة الكندية في لبنان السيدة Stefanie MCCOLLUM يرافقها الملحق العسكري الكندي العقيد Gino CHRETIEN، ثم ملحق الدفاع الأميركي العقيد Brian DUNN، يرافقه الملحق العسكري المقدم Adam Kordish في زيارتي تعارف لمناسبة تسلم السفيرة MCCOLLUM والعقيد DUNN مهماتهما في لبنان. 
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كذلك، استقبل عون الملحق العسكري المصري في لبنان العميد محمد ابراهيم فتوح شيحة في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه العميد أحمد محمد حسني علي عبد المقصود.
 
اللقاء مع السفيرة الكندية:
 
 
 
اللقاء مع ملحق الدفاع الأميركي:
 
 
 
اللقاء مع الملحق العسكري المصري:
 
 
 
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