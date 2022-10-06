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لبنان

دير مار الياس - أنطلياس يُكرم الأستاذ فريد خليل شاهين أبو فاضلْ

Lebanon 24
06-10-2022 | 09:32
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يقيم رئيس دير مار الياس – أنطلياس الأباتي أنطوان راجح وآباء الدير لقاء تكريمياً للأستاذ فريد خليل شاهين أبو فاضل، الأديب والمربي ومدير مدرسة الدير والصحفي والمؤرخ والشاعر والخطيب، وذلك لمناسبة صدور مؤلفاته الكاملة من تحقيق إبنه المحامي بسام أبو فاضل، وذلك في الخامسة من مساء السبت 8 تشرين الأول في صالة الكنيسة الكبرى.
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مع هذا، سيتم إطلاق تسمية باحة الدير الداخلية على اسم الأستاذ فريد، ورفع الستار عن لوحة تذكارية.

ويتخلل الإحتفال عرض شريط مصور بالمؤلفات وكلمات لكل من الأباتي راجح والقاضي الياس عيد والأستاذ بسام أبو فاضل وترانيم من كلمات المكرّم فريد أبو فاضل بصوت المرنمة جيهان بجاني.
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